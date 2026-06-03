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03 июня 2026 в 19:34

Хинштейн сообщил о последствиях удара ВСУ по Рыльску

Хинштейн: мужчина пострадал при ударе ВСУ по автозаправке в Рыльске

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Вооруженные силы Украины нанесли удар по Рыльску с помощью беспилотника, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, в результате атаки на местную автозаправку ранен мужчина.

Враг продолжает атаковать мирных жителей. Дрон ВСУ нанес удар по автозаправке в Рыльске. В результате ранен 44-летний мужчина. У него закрытая черепно-мозговая травма и акубаротравма, — написал Хинштейн.

Кроме того, украинский дрон атаковал мотоциклиста в Глушковском районе, мужчина получил серьезные осколочные ранения. Обоих пострадавших госпитализировали в Курскую областную больницу, уточнил губернатор.

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар из реактивной системы залпового огня по поселку Суземка. В результате атаки погиб один мирный житель.

Прежде Ковальчук сообщил, что украинский беспилотник атаковал электропоезд. Помощник машиниста с осколочными ранениями и черепно-мозговой травмой был доставлен в больницу.

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