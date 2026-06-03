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03 июня 2026 в 17:54

«Помогали в эвакуации»: очевидец о пассажирах атакованного в ДНР автобуса

ТАСС: пассажиры атакованного в ДНР автобуса помогали друг другу при эвакуации

Фото: t.me/sledcom_press*
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Пассажиры, которые пострадали меньше других после атаки ВСУ на рейсовый автобус в Енакиево в ДНР, помогали остальным при эвакуации, сообщил один из пострадавших Александр Корченков. Мужчину доставили в больницу Горловки, передает ТАСС.

Пассажиры, которые менее пострадали, само собой, помогали в эвакуации и вызвали МЧС, — поделился Корченков.

Ранее министр здравоохранения ДНР Константин Масников сообщил, что врачи провели четырехчасовую операцию одной из женщин, пострадавших при атаке ВСУ на рейсовый автобус в Енакиево ДНР. Главный врач горловской городской больницы № 2 Нелля Якуненко подтвердила, что пациентка была помещена в реанимацию.

До этого Якуненко сообщила, что трое пассажиров рейсового автобуса, атакованного ВСУ в Енакиево ДНР, получили тяжелые контузии. Одна пострадавшая находилась в крайне тяжелом состоянии с осколочным ранением брюшной полости с повреждением кишечника и половых органов.

Тем временем жители Донецкой Народной Республики начали нести цветы к месту удара ВСУ по рейсовому автобусу Подольск — Симферополь в Енакиево. Депутат Народного совета ДНР Петр Шимановский назвал трагедию обычной практикой, отметив, что Украина уничтожает мирное население Донбасса с 2014 года.

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