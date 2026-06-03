Провал ВСУ, истерика Киева сыграла РФ на руку: новости СВО на вечер 3 июня

Украинским чиновникам пригрозили кадровыми перестановками из-за срыва сделки по системам Patriot, президент России Владимир Путин оказался в выигрыше после истерики Киева, ВСУ совершили роковую ошибку в Днепропетровской области. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 3 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Молчание Трампа по Patriot сыграло на руку Путину

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что установил чиновникам жесткий дедлайн по подготовке контракта на поставку систем ПВО Patriot. По его словам, на данный момент даже юридические аспекты соглашения все еще не проработаны. Зеленский также предупредил, что при отсутствии ясности по соглашению возможны кадровые перестановки.

В свою очередь депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Путин оказался в выигрышном положении после письма Зеленского американскому коллеге Дональду Трампу. Он также усомнился в умственных способностях украинского президента.

ПВО Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM

По словам Дубинского, Киев обратился к Трампу с просьбой о помощи, однако ответа пока так и не последовало. Политик считает, что игнорирование этого публичного обращения со стороны президента США стало сигналом о беззащитности украинской стороны.

Россия сорвала планы ВСУ в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что власти вместе с военными и силовыми структурами разработали систему защиты трассы «Новороссия» от украинских беспилотников. Кроме того, продолжил он, усиливается работа систем РЭБ. Сальдо отметил, что к настоящему моменту на трассе «Новороссия» уже завершен капремонт, но автодорогу продолжают улучшать. Сейчас там проводят работы по созданию четырехполосной трассы «Азовское кольцо», добавил губернатор.

Кроме того, Сальдо подтвердил, что дороги Новороссии и Донбасса продолжат работать, грузы будут доставляться, несмотря на угрозы Вооруженных сил Украины. При этом губернатор констатировал, что трассы в тыловых районах стали опаснее из-за атак дронов. Сальдо подчеркнул, что противник не сможет добиться своей цели.

Украинская армия совершила роковую ошибку в Днепропетровской области

В Минобороны сообщили, что российские бомбардировщики уничтожили укрепленные позиции подразделений ВСУ в районе населенного пункта Лесное в Днепропетровской области. По данным ведомства, удары нанесли в момент наибольшего скопления личного состава противника.

Помимо этого, было нанесено поражение местам хранения, площадкам запуска дронов дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Согласно сводкам Минобороны, средства противовоздушной обороны за последние сутки уничтожили 754 беспилотника самолетного типа, шесть управляемых авиационных бомб и столько же реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства.

Украину предупредили об угрозе для индустрии беспилотников

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал уничтожить производство дронов на Украине в ответ на удар ВСУ по пассажирскому автобусу в ДНР, в котором погибли восемь человек. Он заявил, что объемы выпуска БПЛА в стране стремительно растут и создают серьезную угрозу для мирного населения.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

По словам депутата, отвечать на атаку необходимо прицельными ударами по украинской индустрии беспилотников и маршрутам поставок западных комплектующих. Он отметил, что в ближайшем будущем Россия может столкнуться уже не с сотнями, а тысячами дронов в небе, которые будут направлены против гражданского населения.

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