Удар ВСУ по автобусу в Енакиево 3 июня: сколько жертв, подробности

Удар ВСУ по автобусу в Енакиево 3 июня: сколько жертв, подробности

3 июня ВСУ нанесли прицельный удар по пассажирскому автобусу в Енакиево ДНР. Что известно, когда это произошло, сколько жертв, опасна ли дорога в Крым?

Что известно об ударе по автобусу в Енакиево 3 июня

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ранним утром 3 июня беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус.

«Очередной акт беспрецедентной нечеловеческой агрессии совершили ранним утром украинские фашисты. В Енакиево совершена атака ударным БПЛА по рейсовому автобусу Москва — Симферополь», — сообщил Пушилин.

Момент удара БПЛА по автобусу попал на камеры видеонаблюдения. Судя по видео, точное время удара — 03:46. Наблюдатели отмечают, что атака была целенаправленной и целью стал именно пассажирский автобус, легко отличимый от других транспортных средств.

Части атакованного ВСУ рейсового автобуса в Енакиево разбросало на десятки метров. Салон и кабина водителя полностью выгорели, кузов расплавился от огня.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отметил, что ударивший в Енакиево БПЛА был оснащен крупной боевой частью, из-за чего автобус загорелся.

Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Это Енакиево, самая обычная дорога. То, что еще недавно считалось абсолютно спокойным и безопасным местом, находящемся далеко от линии фронта», — отмечает военкор Георгий Медведев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Сколько жертв, пострадавших после удара по автобусу в Енакиево

Мирошник сообщил, что в автобусе находились 46 человек.

«По предварительной информации, погибли семь гражданских лиц. Еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести, всем оказывается необходимая помощь. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненым», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

В Минздраве ДНР сообщили, что 10 пострадавших, включая ребенка, госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Киев перешел к открытому терроризму: реакции в России

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал атаку ВСУ на рейсовый автобус в Крым «чистым террором». Он подчеркнул, что власти новых регионов России не позволят Киеву остановить мирную жизнь.

«ВСУ атаками по автобусам, машинам и скорым хотят сорвать мирную жизнь и показать Западу свою способность наносить удары. Трассы в тыловых районах стали опаснее из-за дронов. <...> Но это не значит, что жизнь должна остановиться. Дороги будут работать, люди будут ездить, грузы будут доставляться. Враг своей цели не добьется», — подчеркнул Сальдо.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова террористический удар ВСУ по рейсовому автобусу назвала «охотой на людей».

«Своих загоняют людоловами через насильственную мобилизацию в могилы. Наших убивают террористическими методами», — заявила Захарова на ПМЭФ.

«Да, Украина перешла к тактике тотального террора. Беспилотники стали летать дальше, и у операторов появилось больше целей. Но поскольку все люди на российской территории — враги для Киева, никакой жалости к автобусам и колледжам бэпээлашники не испытывают. Тем более несколько лет в украинские подразделения БПЛА привлекали слоганом „убивай русню с комфортной дистанции“», — отметил военкор Александр Харченко.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Андрей Колесник заверил NEWS.ru, что всех организаторов удара БПЛА по рейсовому автобусу Москва — Симферополь в Енакиево найдут и накажут.

«Киев ждет тяжелая исповедь. Мы такое не прощаем», — заявил Колесник.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Киев на текущий момент не комментировал сообщения об ударе по автобусу с мирными людьми.

Что происходит в Крыму, угроза атаки ВСУ

Кубанский журналист Андрей Гусий считает, что атака на рейсовый автобус, идущий в Крым, может быть связана с попыткой отрезать сухопутный коридор на полуостров.

«Несложно понять задумку Киева. Автобусы и определенный транспорт на Крымский мост не вернут. Идет попытка отрезать сухопутное сообщение с полуостровом. Все эти события совпали с началом туристического сезона, от которого зависит экономика республики», — считает Гусий.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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