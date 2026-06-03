Раскрыта циничная тактика ВСУ при ударе по автобусу с людьми в ДНР

Раскрыта циничная тактика ВСУ при ударе по автобусу с людьми в ДНР Генерал Липовой: ВСУ использовали москитную тактику при ударе по автобусу в ДНР

ВСУ могли использовать тактику роя дронов при ударе по рейсовому автобусу в Енакиево в ДНР, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, ВСУ специально запускают несколько БПЛА в надежде, что один прорвется.

ВСУ используют тактику роя БПЛА, когда хоть один, но прорвется. Они могли запустить сразу несколько дронов [по автобусу c мирными людьми в ДНР] с подконтрольной Киеву территории, — сказал Липовой.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что всех организаторов удара БПЛА по рейсовому автобусу Москва — Симферополь в Енакиево в ДНР найдут и накажут. По его словам, Киев перешел к полноценным террористическим действиям. Парламентарий также выразил соболезнования близким погибших.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что удар ВСУ по рейсовому автобусу в Енакиево был нацелен на запугивание мирного населения. По его словам, атака расценивается как преднамеренный акт террора.