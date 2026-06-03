ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 июня 2026 в 09:53

Раскрыта циничная тактика ВСУ при ударе по автобусу с людьми в ДНР

Генерал Липовой: ВСУ использовали москитную тактику при ударе по автобусу в ДНР

Сергей Липовой Сергей Липовой Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

ВСУ могли использовать тактику роя дронов при ударе по рейсовому автобусу в Енакиево в ДНР, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, ВСУ специально запускают несколько БПЛА в надежде, что один прорвется.

ВСУ используют тактику роя БПЛА, когда хоть один, но прорвется. Они могли запустить сразу несколько дронов [по автобусу c мирными людьми в ДНР] с подконтрольной Киеву территории, — сказал Липовой.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что всех организаторов удара БПЛА по рейсовому автобусу Москва — Симферополь в Енакиево в ДНР найдут и накажут. По его словам, Киев перешел к полноценным террористическим действиям. Парламентарий также выразил соболезнования близким погибших.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что удар ВСУ по рейсовому автобусу в Енакиево был нацелен на запугивание мирного населения. По его словам, атака расценивается как преднамеренный акт террора.

Общество
ДНР
Украина
Россия
СВО
ВСУ
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Офтальмолог ответил, как получить суперхрусталик по ОМС
В ОДКБ подготовили новые решения по укреплению сил организации
«Варварские методы»: экономист объяснил, почему США атаковали Иран
SIM-карта в фото и наркотики в журнале: истории тюремного цензора
Атака ВСУ на Санкт-Петербург 3 июня: куда попали, жертвы, что с ПМЭФ
Россиянин получил ранения после атаки дрона ВСУ на автомобиль
Россиянка получила осколочные ранения головы при ракетном ударе ВСУ
Наступление ВС РФ на Харьков 3 июня: логистика под ударом, Купянск-Узловой
В российском регионе эвакуировали атакованную ВСУ школу
Популярный маркетплейс анонсировал создание собственного мессенджера
Стало известно, как изменилось положение предпринимателей в 2026 году
На ПМЭФ показали первый отечественный грузовик на независимой подвеске
Анонсированы переговоры с участием Лаврова в рамках ПМЭФ
Раскрыто реальное положение дел в санкционной политике США против России
На Солнце произошла самая мощная за полтора месяца вспышка
Стало известно, как в Херсонской области будут защищать трассу «Новороссия»
Эксперт оценил доходы бюджета России на фоне конфликта Ирана и США
Белоусов обозначил приоритет председательства России в ОДКБ
Удар ВСУ по автобусу в Енакиево 3 июня: сколько жертв, подробности
ВСУ атаковали школу в Мелитополе
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Беру куриную печень и плавленый сыр: вместо надоевших гуляшей готовлю сырную печенку — нежная, вкусная, к любому гарниру
Общество

Беру куриную печень и плавленый сыр: вместо надоевших гуляшей готовлю сырную печенку — нежная, вкусная, к любому гарниру

Молодые сосновые шишки — сокровище под ногами: когда собирать, что готовить
Семья и жизнь

Молодые сосновые шишки — сокровище под ногами: когда собирать, что готовить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.