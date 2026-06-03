Мирошник объяснил цели ударивших по автобусу солдат ВСУ Мирошник: удар ВСУ по автобусу в ДНР направлен на запугивание населения

Удар ВСУ по рейсовому автобусу в Енакиево (ДНР) был нацелен на запугивание мирного населения, заявил в беседе с РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, атака расценивается как преднамеренный акт террора.

Атака на гражданский рейсовый автобус может рассматриваться исключительно как преднамеренный террористический акт с многочисленными жертвами, направленный на уничтожение и запугивание гражданского населения, — сказал Мирошник.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что семь человек погибли при атаке БПЛА на автобус, следовавший рейсом Москва — Симферополь. По его словам, еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Всем оказывается необходимая помощь, уточнил губернатор региона.

Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что ведомство возбудило уголовное дело после обстрела ВСУ пассажирского автобуса в Енакиево в ДНР. По ее словам, речь идет о статье 205 УК РФ «Террористический акт».