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03 июня 2026 в 07:04

Семь человек погибли и 11 пострадали при атаке украинских БПЛА на автобус

Семь человек погибли и 11 пострадали при атаке БПЛА на автобус в Енакиево

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Семь человек погибли при атаке БПЛА на автобус, следующий рейсом Москва — Симферополь, сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, еще 11 человек пострадали.

В Енакиево совершена атака ударным БПЛА по рейсовому автобусу Москва — Симферополь, по предварительной информации, погибли семь гражданских лиц. Еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести, всем оказывается необходимая помощь, — сказано в сообщении.

До этого в результате атак ударных беспилотников по территории ДНР погиб один мирный житель, еще шесть человек получили ранения. Пушилин уточнил, что смертельный удар пришелся по кольцевой автодороге в Ленинском районе Донецка.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили 30 беспилотников над территорией Ленинградской области. По его словам, боевая работа в регионе продолжается.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что шестилетняя девочка получила травмы из-за падения обломков БПЛА во двор многоквартирного дома. Он подчеркнул, что жизни ребенка ничего не угрожает и ее состояние стабильное.

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