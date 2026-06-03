В Брянской области пострадала шестилетняя девочка из-за обломков БПЛА

Шестилетняя девочка получила травмы из-за падения обломков БПЛА во двор многоквартирного дома в Брянской области, написал врио губернатора Егор Ковальчук в своем канале в МАКСе. Он подчеркнул, что жизни ребенка ничего не угрожает, состояние стабильное.

В результате падения обломков БПЛА во двор многоквартирного дома травмы получила шестилетняя девочка. Она доставлена в Брянскую детскую областную больницу, находится в надежных руках врачей. Жизни ребенка ничего не угрожает, — проинформировал он.

Ранее губернатор региона Александр Хинштейн сообщил, что в селе Малом Солдатском Беловского района Курской области местная жительница пострадала в результате атаки БПЛА. По его словам, у 51-летней женщины диагностированы минно-взрывная и акубаротравмы.

До этого в результате атак ударных беспилотников по территории ДНР погиб один мирный житель, еще шесть человек получили ранения, сообщил глава региона Денис Пушилин. По его словам, смертельный удар пришелся по кольцевой автодороге в Ленинском районе Донецка, где погиб водитель такси 1970 года рождения.