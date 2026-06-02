ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 22:56

В Курской области раскрыли последствия очередной атаки беспилотников

Хинштейн: мирная жительница пострадала при атаке дронов ВСУ в Курской области

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В селе Малом Солдатском Беловского района Курской области местная жительница пострадала в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, у 51-летней женщины диагностированы минно-взрывная и акубаротравмы.

Сегодня в селе Малом Солдатском Беловского района из-за атаки БПЛА пострадала местная жительница. У 51-летней женщины минно-взрывная и акубаротравмы, — написал Хинштейн.

После произошедшего женщина самостоятельно обратилась за медицинской помощью в соседнюю Белгородскую область, рассказал губернатор. Врачи оказали ей необходимую помощь, дальнейшее наблюдение будет проходить амбулаторно, подчеркнул он.

Ранее в результате атак ударных беспилотников по территории ДНР погиб один мирный житель, еще шесть человек получили ранения, сообщил глава региона Денис Пушилин. По его словам, смертельный удар пришелся по кольцевой автодороге в Ленинском районе Донецка, где погиб водитель такси 1970 года рождения.

Кроме того, четыре человека пострадали от взрыва дронов ВСУ в Белгородской области. В результате ударов были ранены жители Валуйского и Краснояружского округов.

Регионы
Курская область
Александр Хинштейн
пострадавшие
атаки
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка получила осколочные ранения головы при ракетном ударе ВСУ
Наступление ВС РФ на Харьков 3 июня: логистика под ударом, Купянск-Узловой
В российском регионе эвакуировали атакованную ВСУ школу
Популярный маркетплейс анонсировал создание собственного мессенджера
Стало известно, как изменилось положение предпринимателей в 2026 году
На ПМЭФ показали первый отечественный грузовик на независимой подвеске
Анонсированы переговоры с участием Лаврова в рамках ПМЭФ
Раскрыто реальное положение дел в санкционной политике США против России
На Солнце произошла самая мощная за полтора месяца вспышка
Стало известно, как в Херсонской области будут защищать трассу «Новороссия»
Эксперт оценил доходы бюджета России на фоне конфликта Ирана и США
Белоусов обозначил приоритет председательства России в ОДКБ
Удар ВСУ по автобусу в Енакиево 3 июня: сколько жертв, подробности
ВСУ атаковали школу в Мелитополе
Названа страна, в которой пройдет «Интервидение» в 2026 году
Илия Топурия стал участником международного VIP-сообщества 1win
Пользователи МАКСа смогут бесплатно посетить речные экскурсии по Петербургу
Назван футболист РПЛ, за которым будет интересно следить на ЧМ-2026
Лантратова двумя словами описала атаку ВСУ на автобус в ДНР
В ДНР открыли горячую линию после удара ВСУ по рейсовому автобусу
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Беру куриную печень и плавленый сыр: вместо надоевших гуляшей готовлю сырную печенку — нежная, вкусная, к любому гарниру
Общество

Беру куриную печень и плавленый сыр: вместо надоевших гуляшей готовлю сырную печенку — нежная, вкусная, к любому гарниру

Молодые сосновые шишки — сокровище под ногами: когда собирать, что готовить
Семья и жизнь

Молодые сосновые шишки — сокровище под ногами: когда собирать, что готовить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.