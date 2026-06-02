В Курской области раскрыли последствия очередной атаки беспилотников Хинштейн: мирная жительница пострадала при атаке дронов ВСУ в Курской области

В селе Малом Солдатском Беловского района Курской области местная жительница пострадала в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, у 51-летней женщины диагностированы минно-взрывная и акубаротравмы.

Сегодня в селе Малом Солдатском Беловского района из-за атаки БПЛА пострадала местная жительница. У 51-летней женщины минно-взрывная и акубаротравмы, — написал Хинштейн.

После произошедшего женщина самостоятельно обратилась за медицинской помощью в соседнюю Белгородскую область, рассказал губернатор. Врачи оказали ей необходимую помощь, дальнейшее наблюдение будет проходить амбулаторно, подчеркнул он.

Ранее в результате атак ударных беспилотников по территории ДНР погиб один мирный житель, еще шесть человек получили ранения, сообщил глава региона Денис Пушилин. По его словам, смертельный удар пришелся по кольцевой автодороге в Ленинском районе Донецка, где погиб водитель такси 1970 года рождения.

Кроме того, четыре человека пострадали от взрыва дронов ВСУ в Белгородской области. В результате ударов были ранены жители Валуйского и Краснояружского округов.