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03 августа 2026 в 21:40

В Севастополе решили снизить цену на бензин

Цена бензина АИ-92 на АЗС «ТЭС» и «АТАН» в Севастополе не превысит 100 рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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С 4 августа 2026 года дня стоимость бензина АИ-92 на АЗС компаний «ТЭС» и «АТАН» не превысит 100 рублей за литр, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, решение принято совместно с главой Крыма Сергеем Аксеновым для стабилизации ситуации на топливном рынке. Следующим этапом станет снижение стоимости других непремиальных видов топлива, добавил губернатор.

С завтрашнего дня на АЗС «ТЭС» и «АТАН» стоимость бензина марки АИ-92 будет снижена и зафиксирована на отметке не выше 100 рублей за литр, — написал Развожаев.

Ранее Минэнерго РФ сообщило об улучшении ситуации с обеспечением топливом в ряде регионов страны. Глава ведомства Сергей Цивилев отметил, что положительная динамика фиксируется по меньшей мере в пяти субъектах. В ведомстве добавили, что министерство совместно с регионами РФ реализует меры по насыщению нефтепродуктами, исходя из потребностей каждого региона.

До этого Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который распространяет демпферный механизм на импортное дизельное топливо. Депутат Дмитрий Скриванов отметил, что механизм помогает сохранить стабильные поставки топлива и снизить риски для предприятий.

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