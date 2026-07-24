Минэнерго сообщило о стабилизации ситуации с бензином в ряде регионов РФ

Минэнерго сообщило о стабилизации ситуации с бензином в ряде регионов РФ

Минэнерго РФ в мессенджере МАКС сообщило об улучшении ситуации с обеспечением топлива в ряде регионов страны. Глава ведомства Сергей Цивилев отметил, что положительная динамика фиксируется по меньшей мере в пяти регионах.

В ряде регионов отмечаем стабилизацию ситуации с обеспечением топливом — увеличение количества работающих заправок и сокращение очередей. Это стало возможным благодаря мерам, принятым правительством Российской Федерации, включая запрет на экспорт нефтепродуктов, и решениям, направленным на обеспечение импорта топлива и максимальную загрузку нефтеперерабатывающих мощностей, — сказал министр.

В ведомстве добавили, что министерство совместно с регионами РФ реализует меры по насыщению нефтепродуктами, исходя из потребностей каждого субъекта. Обеспечение выработанных решений находится в ведении региональных властей.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который распространяет демпферный механизм на импортное дизельное топливо. Депутат Дмитрий Скриванов отметил, что механизм помогает сохранить стабильные поставки топлива и снизить риски для предприятий.