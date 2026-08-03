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03 августа 2026 в 21:42

Мужчина отправил прах своей собаки в космос

Британец отправил прах собаки в космос на метеозонде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Британец Джейкоб Баттерсби отправил часть праха своего умершего французского бульдога в стратосферу с помощью метеозонда, сообщает Fincryhub. Запуск состоялся в мае, капсула с прахом поднялась на высоту около 119 тыс. футов (примерно 36 километров). По информации источника, шестилетний пес по кличке Оскар внезапно скончался в начале 2026 года от опухоли мозга.

Вместе с прахом в капсулу поместили любимую игрушку собаки — инопланетянина из «Истории игрушек» — и GPS-трекер. После подъема капсула отделилась от шара и вернулась на Землю на парашюте. Благодаря навигации Баттерсби смог найти ее после приземления. Таким образом мужчина исполнил обещание «показать мир», данное питомцу при жизни.

Ранее сообщалось, что собака Мэри декоративной породы бишон-фризе москвички Натальи умерла в день рождения хозяйки через несколько дней после груминга. Ветеринары диагностировали у животного тяжелый аллергический отек легких. Питомец мог получить его из-за кондиционера на шерсти, который использовали при стрижке.

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