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03 июня 2026 в 10:04

Сальдо дал одно обещание после атаки ВСУ на рейсовый автобус в Енакиево

Сальдо: дороги Новороссии и Донбасса будут работать, несмотря на угрозы ВСУ

Владимир Сальдо Владимир Сальдо Фото: kremlin.ru
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Дороги Новороссии и Донбасса продолжат работать, несмотря на угрозу со стороны ВСУ, заявил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, трассы в тыловых районах стали опаснее из-за беспилотников, и это новая реальность, с которой сталкиваются приграничные регионы России.

Трассы в тыловых районах стали опаснее из-за дронов. <...> Но это не значит, что жизнь должна остановиться. Дороги будут работать, люди будут ездить, грузы будут доставляться. Враг своей цели не добьется, — подчеркнул он.

Губернатор уточнил, что на Херсонщине меры безопасности на участке трассы «Новороссия» и дороге в Крым принимаются постоянно. В том числе усиливается противодействие беспилотникам, развивается работа в «малом небе», создается добровольческое формирование БАРС, резюмировал Сальдо.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что террористический удар ВСУ по автобусу в ДНР — это настоящая охота на людей. При этом дипломат уточнила, что простых украинцев Киев тоже «загоняет в могилы», но уже с помощью принудительной мобилизации.

До этого стало известно, что семь человек погибли при атаке БПЛА на автобус, следующий рейсом Москва — Симферополь. Еще 11 человек пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

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