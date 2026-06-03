Появилась информация о дроне, ударившем по автобусу в ДНР

Появилась информация о дроне, ударившем по автобусу в ДНР Мирошник: ударивший по автобусу в ДНР дрон нес крупную боевую часть

Ударивший по автобусу в Донецкой Народной Республике дрон был оснащен крупной боевой частью, из-за чего транспортное средство загорелось, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, которые передает ТАСС, удар ВСУ является преднамеренным террористическим актом.

Мирошник уточнил, что атака совершена практически в центре города на автобус, в котором находились 46 мирных жителей. Целью удара он назвал попытку нарушить логистику, запугать население и создать невыносимые условия для жизни. Дипломат не исключил, что за этот теракт Киев ждет военный ответ.

В Следственном комитете России сообщили, что фрагменты беспилотника, обнаруженные на месте атаки, будут изъяты и направлены на экспертизу. По словам представителя ведомства, обломки БПЛА содержат надписи на иностранном языке.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при атаке БПЛА на автобус, следовавший рейсом Москва — Симферополь, погибли семь человек. По его словам, еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Всем оказывается необходимая помощь, уточнил губернатор региона.