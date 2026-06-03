На месте атаки ВСУ в Енакиево нашли обломки дрона с иностранными надписями

На месте атаки ВСУ в Енакиево нашли обломки дрона с иностранными надписями СК РФ: фрагменты ударившего по автобусу в Енакиево дрона отправят на экспертизу

Фрагменты ударного беспилотника, обнаруженные на месте атаки на рейсовый автобус в Енакиево ДНР, будут изъяты и направлены на экспертизу, заявили ТАСС в Следственном комитете России. По словам представителя ведомства, обломки БПЛА содержат надписи на иностранном языке.

Сотрудниками СКР производятся осмотр и фиксация последствий атаки со стороны вооруженных формирований Украины в населенном пункте Енакиево, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой сообщил, что ВСУ могли использовать тактику роя дронов при ударе по рейсовому автобусу. Он считает, что ВСУ специально запускают несколько БПЛА в надежде, что один из них прорвется.

До этого стало известно, что в результате удара ВСУ по автобусу Москва — Симферополь пострадал ребенок 2016 года рождения. Салон и кабина водителя атакованного автобуса полностью выгорели. Всего пострадали 11 мирных жителей, погибли семь человек. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.