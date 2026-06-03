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03 июня 2026 в 10:24

На месте атаки ВСУ в Енакиево нашли обломки дрона с иностранными надписями

СК РФ: фрагменты ударившего по автобусу в Енакиево дрона отправят на экспертизу

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
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Фрагменты ударного беспилотника, обнаруженные на месте атаки на рейсовый автобус в Енакиево ДНР, будут изъяты и направлены на экспертизу, заявили ТАСС в Следственном комитете России. По словам представителя ведомства, обломки БПЛА содержат надписи на иностранном языке.

Сотрудниками СКР производятся осмотр и фиксация последствий атаки со стороны вооруженных формирований Украины в населенном пункте Енакиево, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой сообщил, что ВСУ могли использовать тактику роя дронов при ударе по рейсовому автобусу. Он считает, что ВСУ специально запускают несколько БПЛА в надежде, что один из них прорвется.

До этого стало известно, что в результате удара ВСУ по автобусу Москва — Симферополь пострадал ребенок 2016 года рождения. Салон и кабина водителя атакованного автобуса полностью выгорели. Всего пострадали 11 мирных жителей, погибли семь человек. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

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