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03 июня 2026 в 09:18

При атаке ВСУ на автобус в Енакиево пострадал ребенок

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Енакиево (ДНР) в результате удара ВСУ по рейсовому автобусу Москва — Симферополь пострадал ребенок 2016 года рождения, сообщает ТАСС со ссылкой на прибывших на место трагедии медиков. Салон и кабина водителя атакованного автобуса полностью выгорели.

Вокруг транспортного средства разбросаны обломки беспилотника. Тип дрона предстоит определить специалистам.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что семь человек погибли при атаке БПЛА на автобус, следовавший рейсом Москва — Симферополь. По его словам, еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Всем оказывается необходимая помощь, уточнил губернатор региона.

Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что ведомство возбудило уголовное дело после обстрела ВСУ пассажирского автобуса в Енакиево в ДНР. По ее словам, речь идет о статье 205 УК РФ «Террористический акт».

Накануне, 2 июня, в результате атак ударных БПЛА на территорию ДНР погиб один мирный житель, еще шесть человек получили ранения. Смертельный удар пришелся по кольцевой автодороге в Ленинском районе Донецка.

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