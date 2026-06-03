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03 июня 2026 в 12:08

Стало известно, как в Херсонской области будут защищать трассу «Новороссия»

Сальдо: систему противодействия БПЛА разработали для защиты трассы «Новороссия»

«Бук-М2» «Бук-М2» Фото: МО РФ
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Власти вместе с военными и силовыми структурами разработали систему защиты трассы «Новороссия» от украинских беспилотников, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью «Известиям». По его словам, система включает меры по выявлению дронов и их своевременному подавлению.

Что мы делаем для того, чтобы обезопасить трассу? Конечно же, мы делаем все во взаимодействии с военными, силовыми структурами, правоохранительными [органами], которые имеют на это возможности. Сейчас разработана система противодействия беспилотникам, их выявления и своевременного устранения, — отметил Сальдо.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о дополнительной защите трассы «Новороссия» от атак ВСУ. Он перенаправил его в Министерство обороны.

До этого глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что власти разработали пути объезда трассы «Новороссия» исходя из сложившейся ситуации. Он подтвердил наличие определенных проблем с логистикой, однако движение в направлении Крыма и ДНР, по его словам, идет по плану.

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