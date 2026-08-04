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04 августа 2026 в 20:52

Названа категория украинцев, которой усложнят въезд в Чехию

МВД Чехии: новые правила ЕС сократят приток украинских беженцев мужского пола

Фото: IMAGO/Medien Service Mueller I P/Global Look Press
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Новые правила Евросоюза способны сократить приток украинских беженцев мужского пола на десятки процентов, передает Чешское радио со ссылкой на МВД республики. Изменения коснутся только новых заявителей на временную защиту.

С 5 августа гражданам Украины, обращающимся за временной защитой в странах ЕС, необходимо будет подтвердить исполнение воинской обязанности. В частности, потребуется предъявить загранпаспорт с отметкой о законном выезде из страны либо документы, подтверждающие освобождение от воинской службы.

При этом новые требования не распространяются на украинцев, которые уже находятся под временной защитой и продлевают этот статус. По данным МВД Чехии, сейчас в стране статус временной защиты имеют 395 366 граждан Украины. Только за последнюю неделю в республику прибыли около 800 новых беженцев.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Чехию впервые с начала военного конфликта стало прибывать больше мужчин с Украины, чем женщин. За последний год число украинских мужчин трудоспособного возраста в республике увеличилось более чем на 20 тыс. человек. В прошлом году мужчины впервые составили более половины украинцев, получивших в Чехии статус временной защиты. Для сравнения: в 2024 году большинство прибывших составляли женщины — их доля достигала 56,3%.

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