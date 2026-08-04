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04 августа 2026 в 21:01

Более 9 тыс. человек госпитализировали в одной из стран из-за жары

В Японии за неделю госпитализированы более 9 тыс. человек с тепловыми ударами

Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press
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В Японии с 27 июля по 2 августа от тепловых ударов госпитализированы 9180 человек, семь из них скончались, сообщили в пресс-службе Министерства по административным делам и коммуникациям. С начала мая, когда ведомство начало публиковать сводки, были госпитализированы свыше 52 тыс. человек, умерли 79.

Самая жаркая погода в стране обычно приходится на июль и август — в последние недели в ряде регионов температура превышала +40 градусов. Не выдерживают жару и животные: на прошлой неделе в токийском зоопарке умерли три льва.

Ранее сообщалось, что в Республике Корея с середины мая по меньшей мере 16 человек погибли, в том числе из-за аномальной жары. В период с 15 мая по 3 августа в медицинские учреждения обратились 2025 человек, которые жаловались на проблемы со здоровьем из-за погоды.

До этого стало известно, что в Германии в текущем году из-за сильной жары погибли около 10 тыс. человек. Наибольшее количество смертей было зафиксировано в конце июня, когда в страну пришли аномальные температуры.

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