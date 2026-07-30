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30 июля 2026 в 11:35

Стало известно, сколько жизней унесла летняя жара в Германии

RKI: в Германии 9,8 тыс. человек умерли из-за жары

Фото: Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Жара в Германии в 2026 году унесла жизни почти 10 тыс. человек, сообщает входящий в структуру Минздрава ФРГ Институт Роберта Коха (RKI). Пик смертности пришелся на конец июня, когда Германию накрыла экстремальная волна тепла.

По состоянию на 19 июля оценочное число летальных исходов, связанных с последствиями жары в Германии, составляет 9,8 тыс., — говорится в сообщении на сайте института.

В Германии больше всего смертей из‑за жары фиксируется среди людей старше 85 лет. При этом женщины страдают от последствий аномальных температур чаще мужчин — в RKI пояснили, что это связано с тем, что в старших возрастных группах доля женщин существенно выше. Чаще всего летальный исход наступал из-за сочетания влияния жары и уже имеющихся хронических заболеваний.

Ранее преподаватель физической географии и климатических рисков Университета Камерино Массимилиано Фаццини заявил, что краткосрочные вторжения холодного воздуха больше не способны надолго прерывать периоды экстремальной жары в Европе из-за дисбаланса в движении воздушных масс. По его словам, причиной климатических изменений являются волнообразные колебания атмосферных масс.

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