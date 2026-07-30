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30 июля 2026 в 11:52

Пульмонолог перечислила основные признаки ХОБЛ

Пульмонолог Беренштейн: одышка при повседневных делах может указывать на ХОБЛ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Одышка при повседневных делах, кашель, мокрота и свистящее дыхание могут указывать на хроническую обструктивную болезнь легких, предупредила пульмонолог Наталья Беренштейн. По ее словам, переданным «Газетой.Ru», одной из причин развития ХОБЛ могут стать частые инфекции.

При ХОБЛ воздух застревает в легких, потому что бронхи сужаются подобно трубочке для коктейля, которую сжали пальцами. Выдохнуть становится тяжело и каждое действие ощущается как бег с пакетом на голове. Утром после сна в бронхах скапливается до 100 мл секрета. Здоровый человек откашливает его и не замечает. При ХОБЛ кашель становится хроническим. [Свистящее дыхание] — это звук суженных бронхов. В норме их просвет — примерно 10–12 миллиметра. При ХОБЛ средней тяжести — два-три миллиметра, — отметила Беренштейн.

Она подчеркнула, что пациенты с этим заболеванием в четыре раза чаще страдают от пневмонии. Дело в том, что их легкие становятся более уязвимыми для вирусов и бактерий — все из-за истощенного иммунитета. Врач добавила, что ХОБЛ нельзя полностью вылечить, однако ее прогрессирование можно остановить. В этом помогут отказ от курения и грамотная терапия.

Ранее доцент кафедры госпитальной хирургии НовГУ Митхат Гасанов заявил, что наследственность определяет риск ХОБЛ на целых 60%, в то время как курение — на 25%. Врач напомнил, что ХОБЛ считается одной из главных причин заболеваемости и смертности в мире.

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