Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 12:42

Врач раскрыл, может ли кондиционер повысить риск развития пневмонии

Врач Бережанский: исправный кондиционер не может вызвать развитие пневмонии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Исправный кондиционер не может привести к развитию пневмонии, заявил в беседе с 360.ru пульмонолог Павел Бережанский. При этом загрязненная климатическая техника вкупе с холодным воздухом действительно способна повысить риск инфекций у людей с хроническими болезнями.

Человек заболевает только от бактерий или вирусов. Сам по себе кондиционер причиной пневмонии быть не может, — отметил Бережанский.

Он уточнил, что опасность представляют бактерии и грибки, которые размножаются в загрязненной технике. Холодный воздух, в свою очередь, может снизить местную защиту слизистых и спровоцировать обострение у людей с заболеваниями ЛОР-органов или аллергией.

Ранее врач Станислав Ионов заявил, что вентилятор не понижает температуру в помещении, в отличие от кондиционера, а лишь создает поток воздуха, что делает его использование менее рискованным для здоровья. По его словам, неправильная настройка сплит-системы может привести к переохлаждению и простуде.

Здоровье
пульмонологи
врачи
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвич лишился круглой суммы, купив золотые слитки по совету мошенников
Массовое отравление на Ставрополье произошло из-за зараженных окорочков
Подаренный Трампу самолет Air Force One отправят на доработку
Россиянам рассказали, выгодно ли сейчас брать ипотеку на загородный дом
Возгорание произошло в одном из элитных ЖК Москвы
Одесса горит день за днем, Нацполиция «спалилась»: удары по Украине 20 июля
Аналитик объяснил, с чем связан рост банковских ставок по коротким вкладам
«Заткни пасть»: появилось видео перед нападением на туристку в Грузии
Стало известно, где похоронили жену Александра Маслякова
Священника арестовали за изнасилование 17-летней девушки
Стали известны детали жизни погибшего мотоциклиста-инспектора ДПС
Озвучен средний возраст россиянок, рожающих первенца
Мощный пожар охватил склады в Чите
«Не кормят, не снабжают»: в ВС России объяснили дезертирство из ВСУ
Стало известно, как изменились объемы поставок грузинского вина в Россию
Риелтор ответил, что снижает эффективность работы кондиционера в доме
Дезинсектор раскрыл, как эффективно избавиться от муравьев в доме
Педиатр перечислил риски пассивного курения вейпов
Российские пользователи пожаловались на сбои в работе App Store
В Госдуме назвали ошибкой льготную ипотеку под 8%
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.