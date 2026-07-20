Врач раскрыл, может ли кондиционер повысить риск развития пневмонии Врач Бережанский: исправный кондиционер не может вызвать развитие пневмонии

Исправный кондиционер не может привести к развитию пневмонии, заявил в беседе с 360.ru пульмонолог Павел Бережанский. При этом загрязненная климатическая техника вкупе с холодным воздухом действительно способна повысить риск инфекций у людей с хроническими болезнями.

Человек заболевает только от бактерий или вирусов. Сам по себе кондиционер причиной пневмонии быть не может, — отметил Бережанский.

Он уточнил, что опасность представляют бактерии и грибки, которые размножаются в загрязненной технике. Холодный воздух, в свою очередь, может снизить местную защиту слизистых и спровоцировать обострение у людей с заболеваниями ЛОР-органов или аллергией.

Ранее врач Станислав Ионов заявил, что вентилятор не понижает температуру в помещении, в отличие от кондиционера, а лишь создает поток воздуха, что делает его использование менее рискованным для здоровья. По его словам, неправильная настройка сплит-системы может привести к переохлаждению и простуде.