Пульмонолог дала советы, как облегчить симптомы аллергии

Людям с аллергией необходимо избегать прогулок в ветреную и сухую погоду, в особенности по утрам и вечерам, когда концентрация пыльцы повышается, заявила «Радио 1» пульмонолог Елена Пятикова. После прихода с улицы она посоветовала промывать нос солевыми растворами, принимать душ и менять одежду.

Ограничьте пребывание на улице в сухую и ветреную погоду, особенно утром и днем, когда концентрация пыльцы максимальна. Если это невозможно, используйте очки и маску, чтобы снизить контакт пыльцы со слизистыми. Полезно проветривать помещение, однако только вечером. Можно также установить на окна специальные сетки и часто смачивать их водой. Это снизит концентрацию пыльцы, — порекомендовала Пятикова.

В период обострения следует отказаться от продуктов-аллергенов. К ним относятся мед, прополис, яблоки, груши, сливы, абрикосы, вишня, клубника и орехи. По возможности рекомендуется ограничить контакт с животными. Также немаловажно отказаться от курения и алкоголя, заключила врач.

Ранее невролог Али Исмаилов заявил, что в начале весны россияне нередко принимают аллергию за простуду и наоборот. Он предупредил, что в межсезонье нервная и иммунная системы ослаблены. Люди в этот период становятся более уязвимыми перед респираторными вирусами.