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06 июня 2026 в 09:45

В МИД России резко осудили Армению за помощь Зеленскому

Галузин: Армения предоставила Зеленскому площадку для антироссийских заявлений

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
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Предоставив площадку президенту Украины Владимиру Зеленскому, Ереван фактически разрешил использовать свою землю для антироссийских высказываний Киева, заявил «Известиям» замглавы МИД России Михаил Галузин. Саммит ЕС прошел в армянской столице 4–5 мая. Наряду с европейскими лидерами в нем участвовал и глава бывшей советской республики.

Дипломат добавил, что вступление Армении в Европейский союз приведет к потере доступа к огромному общему рынку товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. По словам Галузина, страна лишится своих ключевых экспортных направлений и рынков для трудовой миграции. Потери могут составить десятки процентов ВВП Армении.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия рассчитывает, что в Ереване на практике будут соблюдать демократические процедуры, о которых армянские власти говорят при каждой возможности. Однако пока Москва видит попытки властей совершить преступление против демократии, уточнила дипломат.

До этого зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается устранить всех политических противников перед выборами. Такие действия не приняли бы ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, считает он.

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