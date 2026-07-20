Поразили 37 морских целей ВСУ: успехи ВС РФ к утру 20 июля

Российские войска в районе населенного пункта Новые Беляры Одесской области уничтожили пять резервуаров с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ, сообщает Министерство обороны РФ в МАКСе. Удар был нанесен в 15 км северо-восточнее порта Одесса. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 20 июля?

Российские военные разбомбили пять резервуаров с горючим для ВСУ

«В районе населенного пункта Новые Беляры (15 км северо-восточнее порта Одесса) нанесен удар по пяти резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ», — сказано в заявлении.

Также самолеты ВКС России и БПЛА поразили два морских судна типа «балкер» с грузом военного назначения на рейде в порту Одессы. С их помощью ВСУ осуществляли запуск дронов в сторону российских границ.

Силы ПВО сбили 161 украинский беспилотник над регионами России

Силы ПВО сбили 161 украинский беспилотник в небе над Россией, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере МАКС. По данным оборонного ведомства, БПЛА были перехвачены и уничтожены над девятью регионами страны и акваторией Черного моря.

«Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 161 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря», — отмечается в сообщении.

Командир Южной группировки сообщил, сколько ВС РФ осталось до Славянска

Подразделениям Вооруженных сил России осталось пройти около восьми километров до Славянска, сообщил ТАСС командир роты беспилотных систем 123-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Легион. В настоящее время ВС РФ занимают высоты, что дает им преимущество над ВСУ.

«Порядка восьми километров. Сейчас противник находится в очень невыгодном положении. Славянск находится географически в низине. После чего противнику будет намного сложнее нам противостоять. <...> То есть Славянск скоро вернется домой», — добавил командир.

Российские военные за неделю поразили 37 морских целей ВСУ

ВС РФ с 13 по 19 июля поразили не менее 37 морских судов, которые использовались для доставки военных грузов и выполнения других задач в интересах ВСУ, передают РИА Новости со ссылкой на данные российских силовых структур. Наибольшее число судов пришлось на 14 и 15 июля.

В эти дни были поражены по семь морских целей. Еще по шести суднам военные нанесли удары 13 и 17 июля, пять — 18 июля, четыре — 19 июля, еще две атаки пришлись на 16 июля. Всего за неделю были ликвидированы не менее 25 сухогрузов, три балкера, три контейнеровоза, два морских парома, танкер, килекторное судно, быстроходный катер сил специальных операций ВСУ, а также еще один катер.

Российские войска ударили по производству беспилотников в Одессе

Российские военные нанесли удар ракетами «Оникс» по цеху сборки беспилотников и стоянке бензовозов в порту Одессы, сообщило Минобороны России в МАКСе. Кроме того, как уточняется, налет был совершен барражирующими боеприпасами.

«Противокорабельными ракетами „Оникс“, крылатыми ракетами воздушного базирования и барражирующими боеприпасами нанесено поражение портовой инфраструктуре: в порту Одесса (государственное предприятие „Морской торговый порт „Одесса“») — цеху сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и месту стоянки бензовозов», — отмечается в сообщении.

Читайте также:

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 20 июля

Финал чемпионата мира по футболу — 2026: кто победил, Месси в слезах