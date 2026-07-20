Финал чемпионата мира по футболу — 2026: кто победил, почему плачет Месси

Финал чемпионата мира по футболу — 2026: кто победил, почему плачет Месси

Сборная Испании стала чемпионом мира по футболу 2026 года, обыграв национальную команду Аргентины со счетом 1:0 в дополнительное время. Как сложился решающий матч турнира и кто стал автором победного гола?

Испания вырвала победу в дополнительное время

Финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года состоялся 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Именно эта арена приняла главное событие мирового футбола, завершив турнир, который впервые проходил сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике.

В решающей встрече сошлись сборные Испании и Аргентины. Несмотря на высокий уровень ожиданий и звездные составы обеих команд, основное время завершилось без забитых мячей — 0:0. Испанцы больше владели инициативой, чаще контролировали мяч и создавали опасные моменты, однако оборона аргентинцев и уверенная игра вратаря долгое время не позволяли открыть счет. Аргентина отвечала редкими, но весьма опасными контратаками, однако реализовать свои возможности также не смогла.

Судьба чемпионского титула решилась лишь в дополнительное время. На 106-й минуте нападающий сборной Испании Ферран Торрес воспользовался своим шансом и отправил мяч в ворота соперника, забив единственный гол встречи. Этот точный удар принес испанской команде победу со счетом 1:0 и второй в истории титул чемпионов мира.

Первый в истории финалов ЧМ концерт в перерыве

Впервые FIFA организовала официальный концерт в перерыве матча по аналогии с шоу Супербоула. Музыкальную программу курировал британский музыкант, лидер группы Coldplay Крис Мартин.

Перед болельщиками выступили американская певица Мадонна, колумбийская певица Шакира, южнокорейская группа BTS, канадский певец Джастин Бибер и нигерийский исполнитель Burna Boy. В финале шоу к артистам присоединились Крис Мартин и детский хор, завершившие программу совместным номером. До начала матча зрителей также развлекали американский музыкант Post Malone, американская певица Дженнифер Хадсон, британский певец Робби Уильямс, американская певица Николь Шерзингер и итальянская певица Лаура Паузини.

Также на поле стадиона во время перерыва появились слова на русском языке. На специальном полотне, которым накрыли газон, разместили надписи «любовь», «мир» и «исследовать».

Организаторы также показали слова на других языках мира и изображение футболки с надписью «Россия» на английском языке.

Кто вручал трофей и какие игроки получили личные награды

После окончания встречи церемонию награждения провели президент FIFA Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп. Именно американский лидер вручил чемпионский кубок капитану сборной Испании, после чего команда отпраздновала победу вместе с болельщиками.

По итогам турнира были определены лучшие футболисты чемпионата мира. Полузащитник сборной Испании Родри был признан лучшим игроком турнира и получил соответствующую награду. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал обладателем титула лучший бомбардир чемпионата. Вратарь сборной Испании по футболу Унаи Симон был удостоен награды «Золотая перчатка» как лучший вратарь чемпионата мира, а защитник сборной Испании Пау Кубарси был признан лучшим молодым игроком мирового первенства.

Эта победа стала для сборной Испании второй в истории на чемпионатах мира. Впервые испанцы завоевали главный трофей мирового футбола в 2010 году в Южной Африке, когда в финале обыграли сборную Нидерландов благодаря голу полузащитника Андреса Иньесты в дополнительное время. Спустя 16 лет команда под руководством главного тренера Луиса де ла Фуэнте вновь поднялась на вершину мирового футбола, подтвердив статус одной из сильнейших сборных планеты.

Поражение Аргентины и Месси в слезах

Для сборной Аргентины это поражение стало особенно болезненным, поскольку команда была действующим чемпионом мира после триумфа на турнире 2022 года в Катаре. Капитан аргентинцев, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси провел, как ожидается, свой последний матч на чемпионатах мира.

После финального свистка 39-летний нападающий не смог сдержать эмоций и заплакал, однако болельщики и эксперты отмечали, что поражение не меняет его места в истории футбола: вместе со сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира 2022 года, дважды становился победителем Кубка Америки и навсегда вошел в число величайших игроков всех времен.

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