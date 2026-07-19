Первый тайм финала ЧМ завершился неожиданным счетом Первый тайм финала ЧМ между Испанией и Аргентиной завершился со счетом 0:0

Первый тайм финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины завершился без забитых мячей. Команды ушли на перерыв при счете 0:0.

Встреча проходит на стадионе «Метлайф» в американском Ист-Ратерфорде, а ее начало было отложено на шесть минут. Отмечается, что впервые с 2014 года первый тайм финала чемпионата мира завершился с таким счетом.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира и трехкратным победителем турнира. Испания ранее выигрывала мировое первенство один раз, завоевав титул в 2010 году.

Ранее сообщалось, что Месси и его коллега Ламин Ямаль вышли в стартовых составах на финальный матч чемпионата мира 2026 года по футболу. Это позволило установить новый возрастной рекорд в истории решающих встреч турнира.

До этого сборная Англии победила Францию в матче за третье место чемпионата мира по футболу 2026 года. Игра в Майами завершилась результативной победой англичан со счетом 6:4.