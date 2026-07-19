Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
19 июля 2026 в 02:03

Стало известно, кто занял третье место на Чемпионате мира по футболу

Сборная Англии обыграла Францию со счетом 6:4 в матче за третье место ЧМ-2026

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Сборная Англии победила Францию в матче за третье место чемпионата мира по футболу 2026 года. Игра в Майами завершилась результативной победой англичан со счетом 6:4.

Команды устроили яркое противостояние с десятью забитыми мячами, а победный результат обеспечили голы Деклана Райса (3-я минута), Эзри Консы (18-я), Букайо Саки (37-я, 46-я и 87-я) и Джуда Беллингема (98-я). Французская сборная ответила точными ударами Килиана Мбаппе (48-я и 66-я), Брэдли Барколя (54-я) и Усмана Дембеле (96-я).

В финале чемпионата мира встретятся сборные Аргентины и Испании. Решающий матч турнира пройдет 19 июля и начнется в 22:00 мск, а действующим обладателем трофея остается команда Аргентины.

Ранее российский футбольный тренер, экс-наставник сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий заявил, что будет болеть за сборную Аргентины в финале чемпионата мира 2026 года, так как его фаворитом остается футболист Лионель Месси. Он напомнил, что игрок является действующим чемпионом мира.

До этого суперкомпьютер аналитической платформы Opta уже рассчитал шансы вышедших в финал ЧМ сборных на победу в последнем матче чемпионата 2026 года. По его предположениям, шансы испанцев выиграть составляют 56,31%, а вероятность победы аргентинцев оценивается в 43,69%.

Спорт
Футбол
Франция
Англия
чемпионаты мира
результаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист раскрыл, кто может рассчитывать на перерасчет пенсии
«Выпускные яйца»: в России готовят кулинарный словарь русского языка
Скончался двукратный призер чемпионатов СССР по футболу Сергей Агашков
Минпросвещения ужесточит правила участия во Всероссийской олимпиаде
США начали новую серию авиаударов по Ирану
Российских туристок избили в пятизвездочном отеле Грузии за русскую речь
Рособрнадзор раскрыл сроки публикации новых демоверсий ЕГЭ
В Венесуэле раскрыли новые данные после разрушительного землетрясения
Стало известно, кто занял третье место на Чемпионате мира по футболу
Названы регионы России, где повысилась пенсия неработающих граждан
Мбаппе поднялся выше Марадоны в мировом футбольном рейтинге
Риск под солнцем: какие бьюти-процедуры летом могут обернуться проблемами
Обитает в каждом из нас: чем опасен кандидоз, симптомы. Ликбез от врача
Стало известно о ситуации с дорогами после пожара в Ногинске
«Насильно забирают в ВСУ»: на Украине начали задерживать выходцев из Азии
«Откровенно враждебное»: в МИД РФ отреагировали на помощь Японии Киеву
Мбаппе обошел Месси и установил новый рекорд на ЧМ
ОАЭ призвали прекратить боевые действия на Ближнем Востоке
Умер великий российский журналист Шолохов: фото легенды телевидения
Убили 8 человек ради торта и 1500 рублей: друзья-маньяки орудовали в Москве
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки
Общество

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.