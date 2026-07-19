Стало известно, кто занял третье место на Чемпионате мира по футболу

Стало известно, кто занял третье место на Чемпионате мира по футболу Сборная Англии обыграла Францию со счетом 6:4 в матче за третье место ЧМ-2026

Сборная Англии победила Францию в матче за третье место чемпионата мира по футболу 2026 года. Игра в Майами завершилась результативной победой англичан со счетом 6:4.

Команды устроили яркое противостояние с десятью забитыми мячами, а победный результат обеспечили голы Деклана Райса (3-я минута), Эзри Консы (18-я), Букайо Саки (37-я, 46-я и 87-я) и Джуда Беллингема (98-я). Французская сборная ответила точными ударами Килиана Мбаппе (48-я и 66-я), Брэдли Барколя (54-я) и Усмана Дембеле (96-я).

В финале чемпионата мира встретятся сборные Аргентины и Испании. Решающий матч турнира пройдет 19 июля и начнется в 22:00 мск, а действующим обладателем трофея остается команда Аргентины.

Ранее российский футбольный тренер, экс-наставник сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий заявил, что будет болеть за сборную Аргентины в финале чемпионата мира 2026 года, так как его фаворитом остается футболист Лионель Месси. Он напомнил, что игрок является действующим чемпионом мира.

До этого суперкомпьютер аналитической платформы Opta уже рассчитал шансы вышедших в финал ЧМ сборных на победу в последнем матче чемпионата 2026 года. По его предположениям, шансы испанцев выиграть составляют 56,31%, а вероятность победы аргентинцев оценивается в 43,69%.