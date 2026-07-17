Непомнящий назвал своего фаворита на ЧМ-2026 Тренер Непомнящий признался, что будет болеть за Месси на ЧМ-2026

Российский футбольный тренер, экс-наставник сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий заявил, что будет болеть за сборную Аргентины в финале чемпионата мира 2026 года, так как его фаворитом является футболист Лионель Месси, сообщает НСН. Он напомнил, что игрок является действующим чемпионом мира.

Я, конечно, буду болеть за Месси, потому что восхищен его игрой. Сборная Аргентины симпатична мне своей неуступчивостью, жаждой борьбы до конца, до самых последних минут. Вначале для меня были фаворитами французы, но сейчас мы уже без них, а в матче против Испании я на стороне сборной Аргентины, — поделился Непомнящий.

Ранее сообщалось, что суперкомпьютер аналитической платформы Opta рассчитал шансы сборных Аргентины и Испании по футболу на победу в финальном матче чемпионата мира 2026 года. Шансы испанцев выиграть составляют 56,31%, а вероятность победы аргентинцев оценивается в 43,69%.