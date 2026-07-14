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14 июля 2026 в 10:35

Непомнящий поставил точку в споре о «легкой сетке» для Аргентины на ЧМ-2026

Тренер Непомнящий назвал справедливыми победы сборной Аргентины на ЧМ-2026

Валерий Непомнящий Валерий Непомнящий Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Сборная Аргентины побеждает на чемпионате мира по футболу абсолютно заслуженно, и любые разговоры, что команде искусственно помогают с соперниками, не имеют под собой оснований, заявил NEWS.ru российский футбольный тренер, экс-наставник сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий. По его словам, все матчи проходят в жесткой борьбе, а судейские решения, включая удаления игроков с поля, принимаются строго по правилам.

Тянут ли Аргентину до победы на чемпионате мира по футболу? Нет, что вы. У меня в голове не укладывается, что кого-то за уши тянут на ЧМ-2026. Ничего подобного нет на мундиале. Да, сборные трудно ковыляют к финалу, идет борьба. Многие спасаются в последний момент, но все вполне справедливо. В матче Аргентины со Швейцарией у последней команды удаление игрока с поля было справедливым. Есть такое нарушение — симуляция, за это наказывают. Ответ подогнали под условие задачи. Я не думаю, что кому-то пришла в голову мысль тянуть Аргентину до победы, — высказался Непомнящий.

Ранее экс-защитник ФК ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что сборная Аргентины обыграет национальную команду Англии в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу 2026 года. По его мнению, на протяжении всего турнира аргентинцам помогали судьи.

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