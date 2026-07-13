Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 13:11

Пономарев назвал фаворита матча Англия — Аргентина на ЧМ-2026

Экс-футболист Пономарев: Аргентина обыграет Англию в полуфинале ЧМ-2026

Сборная команда Аргентины Сборная команда Аргентины Фото: Nayra Halm/ Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Сборная Аргентины обыграет национальную команду Англии в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу 2026 года, считает экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что на протяжении всего турнира аргентинцам помогали судьи.

В паре Англия — Аргентина в финал выйдет Аргентина. Они неуверенно прошли игры плей-офф, на везении, но так бывает. Еще и судьи помогли здорово, — сказал Масалитин.

Матч 1/2 финала ЧМ-2026 между Англией и Аргентиной состоится 15 июля на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Международная федерация футбола (ФИФА) еще не назначила арбитров, которые обслужат эту встречу. В четвертьфинальной стадии Англия обыграла Норвегию (2:1, доп. время), а Аргентина — Швейцарию (3:1, доп. время).

Ранее сообщалось, что впервые в истории чемпионата мира в полуфинал вышли сборные, занимающие первые четыре строчки в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Матчи этой стадии пройдут 14 и 15 июля.

Спорт
Футбол
чемпионат мира
Англия
Аргентина
Виктор Байбаков
В. Байбаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФНС заблокировала все счета Дани Милохина в России
Экс-игрок «Локомотива» назвал страну для продолжения карьеры Батракова
Солдаты ВСУ жестоко убили юношу в российском регионе
Не стал Джеймсом Бондом, но ушел легендой: фото Сэма Нилла в жизни и в кино
Стало известно, сколько людей погибли от Эболы в ДРК
Новый туристический центр может появиться на юго-востоке Татарстана
Названы продукты, которые могут навредить сердцу в жару
Названы самые безопасные места для путешествий на Ближнем Востоке
В Госдуме объяснили, нужно ли получать разрешение для строительства бани
Адвокат ответил, что может грозить Седоковой за обвинения Тиммы в насилии
В аэропорту на юге России ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
Врач ответил, когда боль в животе нельзя игнорировать
В Кривом Роге ТЦК устроило штурм биотуалета с мужчиной внутри
Жители европейской страны могут разориться из-за подорожания сигарет
«Переломный проект»: в Польше анонсировали стройку космического корабля
«Очень сильный»: экс-игрок «Динамо» о возвращении сбежавшего от СВО тренера
В Госдуме ответили, кому в августе повысят пенсии
Суд приговорил убийцу участника СВО к 19 годам строгого режима
Вскрылась неожиданная деталь обрушения пирса с детьми в Приморье
КСИР пополнил список запрещенных организаций одной европейской страны
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Здоровье/красота

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.