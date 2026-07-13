Пономарев назвал фаворита матча Англия — Аргентина на ЧМ-2026

Сборная Аргентины обыграет национальную команду Англии в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу 2026 года, считает экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что на протяжении всего турнира аргентинцам помогали судьи.

В паре Англия — Аргентина в финал выйдет Аргентина. Они неуверенно прошли игры плей-офф, на везении, но так бывает. Еще и судьи помогли здорово, — сказал Масалитин.

Матч 1/2 финала ЧМ-2026 между Англией и Аргентиной состоится 15 июля на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Международная федерация футбола (ФИФА) еще не назначила арбитров, которые обслужат эту встречу. В четвертьфинальной стадии Англия обыграла Норвегию (2:1, доп. время), а Аргентина — Швейцарию (3:1, доп. время).

Ранее сообщалось, что впервые в истории чемпионата мира в полуфинал вышли сборные, занимающие первые четыре строчки в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Матчи этой стадии пройдут 14 и 15 июля.