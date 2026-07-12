В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА

Впервые в истории чемпионата мира в полуфинал вышли сборные, занимающие первые четыре строчки в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Матчи этой стадии пройдут 14 и 15 июля.

После последнего обновления рейтинга сборная Франции занимает первую строчку. На втором месте располагается национальная команда Аргентины, на третьем — Испания, на четвертом — Англия. В полуфинале мундиаля в Северной Америке Франция встретится с Испанией, а Аргентина оспорит путевку на титульный матч с англичанами.

Чемпионат мира — 2026 стал первым, в котором приняли участие 48 национальных сборных вместо 32. Позже глава ФИФА Джанни Инфантино не исключил, что в будущем турнир расширится до 64 команд.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Norwegian Air сменила логотип на своей странице в социальных сетях на эмблему британской компании British Airways из-за поражения сборной Норвегии от Англии в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года. Встреча между командами завершилась со счетом 1:2 по итогам добавленного времени.