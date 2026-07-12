Глава ФИФА заявил о важном изменении на следующем чемпионате мира Инфантино допустил увеличение количества участников следующего ЧМ до 64

Международная федерация футбола может рассмотреть вопрос о расширении финальной стадии чемпионата мира до 64 команд, заявил порталу blue Sport президент ФИФА Джанни Инфантино. По словам главы организации, расширение до 48 сборных на турнире 2026 года уже стало огромным успехом, и теперь пора обсуждать дальнейшее увеличение числа участников.

Этот вопрос определенно следует рассмотреть после текущего чемпионата мира. Весь мир должен иметь возможность мечтать о чемпионате мира, а не только Европа и Южная Америка, — сказал он.

Ранее организаторы турнира объявили все пары полуфиналистов мирового первенства. 14 июля на поле встретятся сборные Франции и Испании, а на следующий день, 15 июля, сразятся команды Аргентины и Англии. Матч за бронзу состоится 18 июля, а финал пройдет 19 июля.

До этого сборная Аргентины обыграла Швейцарию (3:1) в четвертьфинале чемпионата мира, причем соперник аргентинцев большую часть матча провел в меньшинстве. Решающим моментом стало удаление швейцарского форварда Бреля Эмболо на 72-й минуте за вторую желтую карточку, полученную за симуляцию.