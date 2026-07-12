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12 июля 2026 в 09:45

Симуляция игрока помешала Швейцарии пройти Аргентину на ЧМ

Нападающий Эмболо получил красную карточку после симуляции в матче с Аргентиной

Фото: Nayra Halm/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Сборная Аргентины в четвертьфинале чемпионата мира победила Швейцарию, которая играла в меньшинстве, со счетом 3:1. Решающие голы были забиты лишь в дополнительное время.

Ключевым эпизодом матча стало удаление швейцарского нападающего Бреля Эмболо на 72-й минуте — он получил вторую желтую карточку за симуляцию и покинул поле. Таким образом, швейцарцам пришлось провести в меньшинстве около 60 минут. Несмотря на численное превосходство, аргентинцы долго не могли сломить соперника: на 67-й минуте форвард Дан Ндой сравнял счет.

Лишь в дополнительное время чемпионы мира решили исход противостояния в свою пользу: на 112-й минуте отличился Хулиан Альварес, а на 120+1-й победную точку поставил Лаутаро Мартинес. В полуфинале Аргентина 15 июля встретится со сборной Англии.

Ранее сборная Англии по футболу вышла в полуфинал чемпионата мира 2026 года, обыграв в четвертьфинале Норвегию со счетом 2:1 после дополнительного времени. Матч состоялся в Майами. Джуд Беллингем оформил дубль, отличившись на второй компенсированной минуте первого тайма и забив победный мяч на 93-й минуте. Единственный гол в составе сборной Норвегии на 36-й минуте записал на свой счет Андреас Шельдеруп.

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