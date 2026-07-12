Англия обыграла Норвегию 2:1 и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Сборная Англии по футболу вышла в полуфинал чемпионата мира 2026 года. В четвертьфинальном матче команда обыграла Норвегию со счетом 2:1 после дополнительного времени. Встреча прошла в Майами.

В составе английской сборной два гола забил Джуд Беллингем. Он отличился на второй компенсированной минуте первого тайма, а затем принес команде победу на 93-й минуте.

У сборной Норвегии единственный мяч на 36-й минуте забил Андреас Шельдеруп. Основное время завершилось вничью, после чего командам пришлось провести дополнительное время. В нем Англия смогла забить решающий гол и оформить выход в следующую стадию турнира.

В полуфинале сборная Англии сыграет с победителем встречи между Аргентиной и Швейцарией. Матч пройдет в ночь на 12 июля.

Ранее экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий заявил, что поражение сборной Германии от Парагвая в 1/16 финала чемпионата мира по футболу не является сенсацией. По его мнению, в этом матче и на протяжении всего турнира у команды Юлиана Нагельсманна не было яркой игры.