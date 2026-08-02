Кто такие каракурты: откуда в Подмосковье, чем опасны, что делать при укусе

Кто такие каракурты: откуда в Подмосковье, чем опасны, что делать при укусе

Каракурт, он же «черная вдова», незаметно переписывает карту своего обитания. Еще недавно эти пауки считались сугубо южной историей, а сегодня их находят в Сибири и в Подмосковье. О том, чем вызвана такая миграция, где искать опасного соседа и как вести себя при встрече с ним, — в материале NEWS.ru.

Кто такие каракурты

Каракурт (Latrodectus tredecimguttatus) — вид пауков из рода «черных вдов», чье имя в переводе с тюркского означает «черный жук». Взрослая самка легко узнаваема по матово-черному окрасу и характерным красным пятнам на брюшке (у некоторых подвидов они могут быть желтыми или белыми).

Именно самки представляют реальную опасность: их хелицеры достаточно сильны, чтобы прокусить кожу человека, а нейротоксичный яд по силе действия превосходит яд многих гадюк. При этом самцы значительно мельче, редко нападают и практически не способны нанести серьезный вред.

Каракурты давно обосновались в Дагестане, Краснодарском крае, Ростовской, Саратовской и Волгоградской областях. Однако в последние пять лет они начали заметно смещаться на север. Сегодня этих пауков уже регистрируют в Южной Сибири, в регионах Центральной России и даже в Москве и Московской области.

Почему каракурты расширяют ареал

Главная причина — потепление климата, рассказал в беседе с NEWS.ru кандидат биологических наук Павел Глазков, автор канала о животных «Каждой твари по паре». По его словам, примерно каждые 80–100 лет на Земле происходит цикл повышения температуры на 2–3 градуса, после чего следует похолодание. Сейчас мы либо уже достигли пика нынешнего потепления, либо находимся очень близко к нему; затем температура стабилизируется и немного откатится назад.

Животным стало комфортнее в северных широтах. Кроме того, пауков часто завозят вместе с импортными овощами и фруктами, а молодые особи нередко «путешествуют» на клочках паутины — это один из самых распространенных естественных способов миграции, отмечает эксперт.

«Теперь главный вопрос: закрепятся ли пауки на новых территориях и смогут ли там размножаться. Вероятность этого невелика», — подчеркнул Павел Глазков.

Фото: Александра Погиба/Иллюстрация NEWS.ru

Кого и когда кусает «черная вдова»

29 июля 2026 года паук «заблокировал» вход в подъезд жилого дома в поселке Пригородный под Оренбургом. Он сидел прямо под дверью. Люди несколько часов не выходили из дома и не заходили внутрь — боялись, что хищник нападет. В итоге «черную вдову» залили дихлофосом, поместили в банку и передали энтомологам, сообщил Telegram-канал SHOT.

По словам Глазкова, паника в этой ситуации была излишней. «Черная вдова» не бросается на прохожих просто так — это неагрессивный паук. Укусить она может, только если ее взяли в руки, надавили пальцем, наступили на нее или сунули руку в нору, где она прячется.

В природе каракурты питаются насекомыми и другими беспозвоночными, обитающими на поверхности почвы; люди их принципиально не интересуют.

«Паук прежде всего опасен для детей, которые могут захотеть его потрогать, либо для собак, которые любят иногда разрывать норы грызунов», — сообщил NEWS.ru энтомолог Константин Китаев.

Где чаще всего селятся каракурты

По словам сотрудника кафедры энтомологии биологического факультета МГУ Федора Мартыновченко, эти пауки предпочитают сухие степи и пустыни, а лесных луговых участков, напротив, избегают. Ориентируясь на эти признаки, можно примерно оценить вероятность встречи с опасным членистоногим. Животные не любят высокую траву.

«Они любят неровности почвы, уклоны, рытвины, канавки без воды. В других местах они будут встречаться с низкой вероятностью. Однако во время миграций могут заползти на участок или в палатку. Главное — смотреть, куда садишься, ложишься, наступаешь и ставишь ноги. Закрывать двери и окна, вход в сарай и палатку, если вы на природе. Осматривать обувь и одежду, которые были на улице», — рассказал собеседник NEWS.ru.

Участок можно обработать сильными инсектицидами (химическими веществами для уничтожения насекомых-вредителей), чтобы снизить риск встречи с «черной вдовой». При этом эксперт отметил, что в квартиры, дома и подъезды эти животные заползают крайне редко; случай в Оренбургской области — скорее исключение.

Каракурт (Latrodectus tredecimguttatus) Фото: Global Look Press

Чем опасен укус каракурта

В яде содержится нейротоксин, поражающий нервную систему. Из-за этого после укуса развивается тяжелая интоксикация. Через 10–30 минут человек ощущает жгучую боль, которая часто отдает в живот, поясницу и грудь; появляются мышечные спазмы, напряжение мышц брюшного пресса, повышенная потливость, одышка и чувство нехватки воздуха.

«В редких случаях укус может привести к летальному исходу, а в остальных тяжелых ситуациях — к госпитализации в реанимацию на несколько дней. Как правило, такие последствия развиваются у людей с выраженной аллергической реакцией», — уточнил Глазков.

Наибольшую угрозу представляют взрослые самки каракурта — они крупнее, агрессивнее и вырабатывают значительно больше яда. Самцы гораздо мельче и реже способны прокусить кожу человека.

Что делать при укусе каракурта

«При укусе „черной вдовы“ надо быстро (если нет возможности сразу же поехать в больницу) приложить спичку к месту укуса и поджечь — яд разрушится и перестанет быть опасен. Это нужно делать очень быстро, в течение нескольких минут после укуса. Ну и, конечно, транспортировка в больницу, где должны вколоть антикаракуртовую сыворотку. Если она у вас есть, можно и самому вколоть внутримышечно — она очень эффективна», — сказал Федор Мартыновченко.

Эксперт посоветовал не выбрасывать паука, даже если он погиб, и обязательно показать его медикам — это поможет им быстрее сориентироваться с лечением.

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