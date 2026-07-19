Чем опасен укус «наноклеща»: симптомы, лечение — как безопасно удалить

Россияне все чаще жалуются на укусы «наноклещей». Эти членистоногие настолько малы, что зачастую их сложно разглядеть на теле. При этом они представляют не меньшую опасность, чем кровососы обычного размера. Чем грозит человеку встреча с микроскопическими паразитами, как их обнаружить и когда обращаться за медпомощью — в материале NEWS.ru.

Что известно о «наноклещах»

Летом этого года в России участились случаи обращений к врачам после укусов «наноклещей» размером 1–2 мм, пишут СМИ. Главная опасность этих членистоногих заключается в том, что из-за миниатюрных размеров их крайне сложно заметить на теле. По этой причине они остаются на коже дольше, чем кровососы большего размера, что увеличивает риск заражения инфекциями.

В Роспотребнадзоре назвали данные о «новом виде» членистоногих некорректными. В ведомстве пояснили, что речь идет о молодых особях иксодовых клещей. Из-за необходимости питания для перехода на следующую стадию развития они отличаются повышенной активностью и агрессивностью.

Биолог Илья Гомыранов уточнил в разговоре с NEWS.ru, что микроскопические клещи — нимфы — это одна из стадий развития клеща между личинкой и взрослой особью. Нимфы значительно меньше взрослых клещей, поэтому зачастую их обнаруживают после того, как они успели присосаться, или когда появляется местная реакция на укус, отметил эксперт.

«Несмотря на небольшие размеры, нимфы могут быть не менее опасны, чем взрослые клещи. Если на предыдущей стадии развития они питались на зараженном животном, то способны сохранять возбудителей инфекций и передавать их человеку при следующем кровососании. Они могут переносить те же заболевания, что и взрослые иксодовые клещи, включая клещевой энцефалит, болезнь Лайма (клещевой боррелиоз), анаплазмоз и некоторые другие природно-очаговые инфекции», — предупредил биолог.

Он подчеркнул, что для боррелий продолжительность присасывания имеет большое значение. Чем дольше клещ находится на теле, тем выше риск инфицирования, пояснил Гомыранов.

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Как распознать укус «наноклеща»

Из-за обезболивающих компонентов в слюне укус нимфы почти всегда протекает бессимптомно, рассказала NEWS.ru детский инфекционист клиники «Будь Здоров» Маргарита Волкова. По ее словам, в первые сутки допустима легкая местная реакция: покраснение до 2 см в диаметре, небольшая припухлость и зуд — это естественный ответ кожи на чужеродные вещества.

«Но есть „красный флаг“, игнорировать который нельзя. Если спустя 3–30 дней вокруг ранки появляется кольцевидное красное пятно, которое растет и может достигать десятков сантиметров, — это классический признак боррелиоза (мигрирующая эритема). В этой ситуации нужно обязательно идти к инфекционисту, даже при отличном самочувствии», — предупредила врач.

При обнаружении присосавшейся к телу нимфы нужно действовать аккуратно, отметила медик. По словам Волковой, следует взять тонкий пинцет или специальный клещедер, продающийся в аптеке, и захватить паразита максимально близко к коже, прямо у хоботка.

«Выкручивайте его, как шуруп, медленными вращательными движениями, без рывков. Продезинфицируйте рану — подойдут йод, спирт или хлоргексидин», — рекомендовала инфекционист.

По ее словам, ни в коем случае нельзя капать на членистоногого маслом, кремом или жиром, поскольку это провоцирует срыгивание содержимого пищеварительного тракта клеща в ранку и многократно повышает риск заражения. Если хоботок оторвался и остался в коже в виде черной точки, не стоит пытаться его выковыривать. Со временем организм сам вытолкнет инородное тело как занозу, подчеркнула Волкова.

«По возможности поместите клеща в плотно закрывающуюся баночку — так его можно будет отправить на лабораторный анализ. После извлечения как можно скорее обратитесь за медицинской помощью — в травмпункт или к инфекционисту. Экстренная профилактика наиболее действенна в течение первых 72 часов, поэтому затягивать нельзя», — предупредила эксперт.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Как защититься от «наноклещей»

По словам Волковой, нужно защищаться от нимф теми же способами, что и от взрослых клещей. Она посоветовала выбирать для прогулок на природе светлые вещи из плотной ткани, которые полностью закрывают тело. Нужно обязательно заправлять штаны в обувь или носки, сказала врач.

«Во время прогулки устраивайте взаимопроверки каждые 15–20 минут. После возвращения из леса, парка или сквера тщательно осмотрите себя, детей и питомцев. Используйте акарицидные или репеллентные спреи для обработки одежды и открытых участков кожи строго в соответствии с инструкцией», — рекомендовала специалист.

Волкова посоветовала держаться середины троп, а также избегать высокой травы и густых кустарников — излюбленных мест обитания клещей всех возрастов.

В свою очередь магистр биологии, кандидат биологических наук по специальности «генетика и экология» Константин Китаев отметил в беседе с NEWS.ru, что нимфы клещей довольно редко нападают на людей, потому что не могут до них добраться.

«Это происходит после того, как человек ложится отдохнуть на травке и засыпает. Когда вы спите на траве, стелите что-то под себя», — заявил специалист.

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