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14 июля 2026 в 17:01

Вирусолог назвал причины нашествия клещей в России

Вирусолог Чепурнов: птицы — главные разносчики опасных клещей в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Опасных клещей в России становится все больше из-за распространения через животных и птиц, обитающих в лесу, сообщил вирусолог Александр Чепурнов в разговоре с НСН. Клещи являются переносчиками более 30 болезней, среди которых боррелиоз (болезнь Лайма) и клещевой энцефалит, отметил он.

В этом году в медицинские учреждения после укусов клещей уже обратились около 386 тыс. человек. Отмечается, что в прошлом году 3,5 млн жителей России прошли вакцинацию от клещевого энцефалита.

То, что поголовье клещей насыщается не только все большим количеством разнообразных возбудителей, но и самыми тяжелыми из них, — это достаточно естественный процесс, потому что распространение происходит не через человека, а через хозяев, которых клещ в основном находит среди лесных животных и птиц. Сегодня у клещей было встречено почти 30 возбудителей различных заболеваний. Самые тяжелые из них выбраны в качестве нескольких возбудителей, которые предлагаются для проверки их наличия в уже присосавшихся клещах, — уточнил Чепурнов.

Вирусолог отметил, что болезнь Лайма, которой заражаются после укуса клеща, требует серьезного лечения. Если обнаружить этого возбудителя поздно, то можно получить осложнения на нервную системы, суставы, сердце и зрение.

Поскольку у болезни Лайма очень тяжелый бактериальный возбудитель, близкий родственник возбудителя сифилиса, она лечится очень тяжело. Если в снятом клеще определился этот возбудитель, нужно немедленно начинать антибиотикотерапию, поскольку чем дольше возбудитель находится в человеке, тем сложнее потом вылечить заболевание. Он гнездится в основном в суставах, последствия этой болезни довольно тяжелые, — отметил вирусолог.

Ранее терапевт Наталья Коломиец назвала главные ошибки при снятии клеща. Она уточнила, что нельзя использовать масло, крем или другие жидкости.

Общество
Россия
клещи
боррелиоз
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Вирусолог назвал причины нашествия клещей в России
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