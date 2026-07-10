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10 июля 2026 в 11:52

Терапевт назвала главные ошибки при снятии клеща

Терапевт Коломиец: при снятии клеща нельзя использовать масло

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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При снятии клеща нельзя использовать масло, рассказала Lenta.ru врач лаборатории ДНКОМ, терапевт, педиатр Наталья Коломиец. Она отметила, что после удаления паразита нужно обязательно передать его на исследование.

Еще одна распространенная ошибка — неправильное удаление клеща. Нельзя использовать масло, крем или другие жидкости, тянуть его, а затем выбрасывать, — сказала Коломиец.

Терапевт подчеркнула, что существуют специальные лопаточки для удаления клещей любого размера. Она также посоветовала обратиться за медицинской помощью для удаления паразита.

Ранее биолог Роман Хряпин рассказал, что людям, которые хотят дополнительно защитить себя и близких от клещей, не рекомендуется распылять инсектициды, в том числе ДДТ, поскольку это опасно для здоровья. Вдобавок к этому такой метод борьбы с членистоногими крайне вреден для окружающей среды.

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