13 мая 2026 в 15:28

Биолог предостерег от распыления инсектицидов в борьбе с клещами

Биолог Хряпин: распылять инсектициды в борьбе с клещами опасно для здоровья

Людям, которые хотят дополнительно защитить себя и близких от клещей, не рекомендуется распылять инсектициды, в том числе ДДТ, поскольку это опасно для здоровья, предупредил в беседе с «Ридусом» биолог Роман Хряпин. Вдобавок к этому такой метод борьбы с членистоногими крайне вреден для окружающей среды.

Для профилактики укусов лучше ходить в наглухо застегнутой светлой одежде, на фоне которой хорошо видны клещи. Следует обрабатывать одежду репеллентами и акарицидами, отпугивающими и убивающими клещей. Основным способом избежать заражения вирусом является осторожность, с которой необходимо посещать места обитания клещей. И прививки тоже нужны, — посоветовал Хряпин.

Ранее эпидемиолог Любовь Семейкина рассказала, что найденного на теле клеща давить нельзя из-за увеличения риска заражения инфекциями. По ее словам, к извлечению нужно подходить аккуратно, не сдавливая тело клеща.

