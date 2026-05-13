Назван фактор, который поможет выявить абьюзера

Абьюзер всегда стремится подавить волю своей жертвы, заявила NEWS.ru психолог Евгения Заяева. По ее словам, такие люди являются хорошими манипуляторами, поэтому вычислить их бывает сложно.

Абьюз — это жестокое обращение с человеком, физическое, психологическое, экономическое, сексуальное насилие над ним. Абьюзеры — хорошие манипуляторы. Сразу понять, что перед вами такой человек, бывает сложно. Абьюзер всегда стремится подавить волю своей жертвы, унизить ее достоинство. Он объясняет свое поведение, перекладывая ответственность на жертву, — сказала Заяева.

Она отметила, что жертва часто попадает в сильную психологическую зависимость из-за цикла «насилие — примирение». По ее словам, абьюзер использует стратегию изоляции, отрезая социальные связи партнера, чтобы ему не к кому было обратиться за помощью.

Жертва остается с абьюзером из-за сильной психологической связи: созависимых отношений, цикла «насилие — примирение», веры в лучшее в партнере. Порой люди оправдывают обидчика тяжелым детством или неудачами в работе. Бывает и экономическая зависимость: общие дети, ипотека, декрет. Частая стратегия абьюзера — отрезать социальные связи жертвы, чтобы никто ничего не знал и не к кому было обратиться за помощью. Защита от насилия — комплексная работа. Начинается она с осознания: жертва никогда не несет вину за действия абьюзера, — резюмировала Заяева.

Ранее психолог Ольга Романив заявила, что скорое признание в любви на втором свидании и предложение съехаться на третьем являются одними из ключевых признаков абьюзивных отношений. По ее словам, такая спешка является не романтикой, а техникой love bombing, необходимой для усыпления критического мышления жертвы.