Лавров прибыл в Индию с важным визитом Лавров прилетел в Индию для участия в заседании глав МИД БРИКС

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с трехдневным визитом в Нью-Дели, передает ТАСС. Там 14–15 мая он примет участие в совещании руководителей МИД стран БРИКС. Правительственный борт приземлился в столичном аэропорту Индии.

На среду, 13 мая, у российского министра запланированы двусторонние переговоры с его индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Стороны намерены обсудить подготовку визита лидера Индии Нарендры Моди в Россию, а также проведение заседания межправительственной комиссии.

Основное внимание главы дипломатических ведомств уделят обстановке на Ближнем Востоке. Кроме того, они рассмотрят вопросы энергетического, торгового и технического сотрудничества.

Ранее Лавров заявлял, что полномасштабную войну коллективный Запад развязал против государств, которые придерживаются самостоятельного внешнего и внутреннего курса. В качестве примера он привел агрессию против Югославии, Ирака и Ливии.

Также министр подчеркивал, что одной из целей агрессии против Ирана было стремление не дать нормализоваться отношениям между Тегераном и арабскими странами. Лавров напомнил, что много лет назад король Иордании Абдалла II проводил саммит, посвященный как раз примирению суннитов и шиитов.