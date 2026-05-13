Лавров обозначил, против кого Запад выбирает воевать Лавров заявил, что Запад ведет войну против ведущих суверенную политику стран

Полномасштабная война развязана коллективным Западом против государств, которые проводят независимую внешнюю и внутреннюю политику, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Как передает РИА Новости, министр в приветственном слове к участникам Международно-правового форума СНГ отметил, что Запад неоднократно открыто нарушал международное право — от агрессии против Югославии, Ирака и Ливии до вторжения США в Венесуэлу в начале 2026 года.

В отношении государств, защищающих свой суверенитет, проводящих национально-ориентированный внутри- и внешнеполитический курс развернута полномасштабная <...> война. Направлена она и на откровенную фальсификацию истории, — заявил глава МИД.

Он также подчеркнул, что на Украине продолжается грубое нарушение международного права. Там Киев при поддержке своих западных спонсоров проводит откровенно нацистскую политику, уверен Лавров. В частности, законодательно запрещены русский язык и каноническая Украинская православная церковь.

Ранее глава МИД РФ заявлял, что среди задач агрессии против Ирана было стремление не допустить налаживания отношений между Тегераном и арабскими государствами. В более широком контексте предпринимаются попытки помешать примирению между суннитами и шиитами, отметил министр.