13 мая 2026 в 12:25

Лавров обозначил, против кого Запад выбирает воевать

Лавров заявил, что Запад ведет войну против ведущих суверенную политику стран

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Полномасштабная война развязана коллективным Западом против государств, которые проводят независимую внешнюю и внутреннюю политику, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Как передает РИА Новости, министр в приветственном слове к участникам Международно-правового форума СНГ отметил, что Запад неоднократно открыто нарушал международное право — от агрессии против Югославии, Ирака и Ливии до вторжения США в Венесуэлу в начале 2026 года.

В отношении государств, защищающих свой суверенитет, проводящих национально-ориентированный внутри- и внешнеполитический курс развернута полномасштабная <...> война. Направлена она и на откровенную фальсификацию истории, — заявил глава МИД.

Он также подчеркнул, что на Украине продолжается грубое нарушение международного права. Там Киев при поддержке своих западных спонсоров проводит откровенно нацистскую политику, уверен Лавров. В частности, законодательно запрещены русский язык и каноническая Украинская православная церковь.

Ранее глава МИД РФ заявлял, что среди задач агрессии против Ирана было стремление не допустить налаживания отношений между Тегераном и арабскими государствами. В более широком контексте предпринимаются попытки помешать примирению между суннитами и шиитами, отметил министр.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

