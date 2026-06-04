Росфинмониторинг внес «Мемориал» в перечень террористов

Росфинмониторинг внес международную организацию «Мемориал» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов, признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена) в перечень террористов и экстремистов. Аналогичный статус получили еще 30 структур, связанных с организацией, отмечается на сайте ведомства.

Также в перечень внесены медиапроект «ОВД-Инфо» и «Револьт-центр» (внесены Минюстом РФ в список иноагентов, признаны в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена).

Ранее заместитель министра юстиции Олег Свириденко сообщил, что лишь 4% лиц, объявленных иностранными агентами в России за 2025 год, имеют подтвержденное иностранное финансирование. Он пояснил, что остальные признаны иноагентами на основании «иных форм влияния».

До этого бывшего главу российских баптистов Юрия Сипко внесли в список террористов и экстремистов. В перечне указано, что Юрий Кириллович Сипко родился 28 февраля 1952 года в городе Тара Омской области.

Также Министерство внутренних дел России объявило в розыск политолога Марию Снеговую (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). По какой именно статье ее разыскивают, в картотеке не указывалось.