«Сокращение расходов»: Силуанов дал прогноз по бюджету России до 2029 года

Федеральный бюджет России на следующую трехлетку будет непростым, сообщил министр финансов России Антон Силуанов на Петербургском экономическом форуме. По его словам, которые приводит ТАСС, первоочередная задача — сократить дефицит, чтобы выйти на первичный баланс.

Мы должны составить наш целевой бюджет, чтобы выйти к 2029 году на первичный баланс. Для этого мы будем делать все постепенно. С одной стороны, будем корректировать базовую цену — это уже сокращение расходов. С другой стороны, мы должны будем сокращать дефицит, чтобы выйти на первичный баланс. Сейчас готовятся предложения, мы над ними работаем. Бюджет будет непростой, будем работать, — сказал Силуанов.

Ранее министр подтвердил, что кардинальных преобразований налоговой системы в России не планируется. Силуанов добавил, что правительство продолжает заниматься так называемым обелением экономики, отслеживать сферы, где деятельность до сих пор ведется вне правового поля. Также, продолжил он, появляются новые задачи, которые требуют финансирования.