18 ноября 2025 в 14:21

Госдума приняла федеральный бюджет на 2026-2028 годы во втором чтении

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, сообщает РИА Новости. Окончательное рассмотрение документа в третьем чтении намечено на 20 ноября.

Параметры бюджета сформированы исходя из прогноза ВВП в 235,067 трлн рублей в 2026 году, 255,498 трлн и 276,346 трлн рублей в 2027 и 2028 годах, при целевом уровне инфляции не выше 4% ежегодно. Среди главных приоритетов документа — выполнение социальных обязательств, финансирование оборонных нужд и задач безопасности, а также достижение обозначенных президентом РФ национальных целей развития.

Доходы бюджета планируются на уровне 40,283 трлн рублей в 2026 году (17,1% ВВП), 42,91 трлн — в 2027-м (16,8% ВВП) и 45,869 трлн рублей — в 2028-м (16,6% ВВП). Расходы составят 44,069 трлн, 46,096 трлн и 49,383 трлн рублей соответственно, что соответствует 18,7%, 18% и 17,9% ВВП. Бюджет остаётся дефицитным, но дефицит должен снизиться с 1,6% ВВП в 2026 году до 1,2% в 2027-м, а в 2028 году составит 1,3% ВВП.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2025–2027 годы. Согласно документу, доходы федерального бюджета в 2025 году составят 36,56 трлн рублей, что на 1,94 трлн меньше ранее запланированного. Расходы остаются на уровне 42,3 трлн рублей, а дефицит увеличится до 5,74 трлн. Прогноз по ВВП снижен до 217,29 трлн рублей, в то время как инфляция ожидается на уровне 6,8%.

