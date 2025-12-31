В США заявили, что Украина не переживет 2026 год Миршаймер: Украина оказалась в критическом положении и не переживет 2026 год

Украина оказалась в критическом положении, вряд ли ей удастся продержаться хотя бы еще один год, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире канала Going Underground, трансляция с которого велась в соцсети X. Он подчеркнул, что Киеву уже не сможет помочь ни один сценарий западной поддержки.

Я бы удивился, если бы Украина продержалась еще год. Сейчас она находится в критическом положении. Поэтому, любой сценарий поддержки Украины Западом, думаю, отныне просто не сработает, — считает Миршаймер.

Аналитик подчеркнул, что единственная причина, по которой конфликт на Украине еще продолжается, — это неготовность западных политиков признать реальность. Он добавил, что шансы Киева на победу свелись к нулю, но на Западе «продолжают верить в чудо».

Ранее сенатор Алексей Пушков отмечал, что европейский ВПК заинтересован в затягивании украинского конфликта. Он отметил, что такие компании, как Thales, Dassault, Rheinmetall, выплатили своим акционерам в 2025 году рекордные дивиденды — $5 млрд (387 млрд рублей). Сенатор добавил, что все это указывает на большую прибыль организаций.