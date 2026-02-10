Названа причина землетрясения в Анапе и Новороссийске Профессор Вахрушев: землетрясения на Кубани связаны с разрядкой в земной коре

Причиной землетрясений в районе Анапы и Новороссийска стала разрядка накопившихся напряжений в земной коре, рассказал РИА Новости завкафедрой географии и геоморфологии КФУ имени Вернадского профессор Борис Вахрушев. Они возникают при сдвигах соседствующих континентальных платформ и глыб.

Активизировалась зона между Тихим океаном, восточноевропейской платформой и глыбой африкано-аравийского континента. Происходит накопление напряжений, происходит разрядка. Видимо, где-то произошел сдвиг (между глыбами и платформами. – NEWS.ru), — поделился эксперт.

Ранее сообщалось, что ночью произошло землетрясение магнитудой 4,8 с эпицентром в Раевском сельском округе. Жители Анапы и окрестных населенных пунктов сообщили о повреждениях в жилых домах. У многих горожан потрескались потолки и осыпалась настенная штукатурка, в некоторых многоквартирных домах отвалилась плитка в местах общего пользования. Информация о пострадавших не поступала.

До этого замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Марина Бондарь рассказала, что землетрясение произошло в сейсмически активном районе Крыма. Перед этим в акватории Азовского моря, приблизительно в 80 км к югу от Керчи, также ощущались толчки силой 4–5 баллов по шкале интенсивности.