Профессор оценил возможную стоимость тура на перевал Дятлова

Стоимость тура на перевал Дятлова может достичь €10 тыс. за поход уровня «люкс», рассказал «Постньюс» профессор и заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов. Он отметил, что цены на путешествие на лыжах или снегоходах будут еще выше.

При этом нужно дополнительно учесть расходы на проезд до Екатеринбурга или Ивделя. Авиабилеты из Москвы обойдутся от 6–7 тыс. руб. в одну сторону в эконом-классе, — рассказал Цыганов.

Профессор подчеркнул, что в люкс-поход включены ночлег с горячей ванной и «ужин из местной дичи в стиле Жюля Верна». По его словам, сейчас на рынке множество предложений по этому маршруту.

Ранее сообщалось, что самый дорогостоящий тур 2025 года в России был продан за 35,3 млн рублей. Рекордную сумму за отдых в турецком Бодруме заплатила семья из трех человек.