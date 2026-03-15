Стало известно, когда пройдут последние звонки в школах России в 2026 году

Последние звонки в российских школах пройдут 26 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ. В программу последних звонков рекомендовано включить поднятие флага и исполнение гимна.

Ранее председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская заявила, что использование ИИ в школах повышает риск деградации юного поколения. По ее мнению, нейросети мешают детям формировать мышление.

Тем временем в Московской области в школах внедрили ИИ-помощника для учителей — нейросеть позволит ускорить проверку тетрадей в шесть раз. Пилотный проект запустили в Дмитрове, Щелкове, Мытищах и Богородском округе. В сентябре 2026 года его хотят распространить на все образовательные учреждения Подмосковья.

Кроме того, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов объявил о планах перехода всех школ на единые учебники. Данный процесс займет три-четыре года. По словам главы Минпросвещения, уже со следующего учебного года появятся единые учебники истории для 5–11 -х классов. Также в разработке находятся единые пособия по русскому языку, литературе и естественно-научным предметам.